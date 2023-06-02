Надежная работа: как организована безопасность на электроподстанции "Хованская"

Специалисты московского филиала "Россетей" успешно решают все задачи

Здесь все работает четко и без сбоев. Иначе на электроподстанции нельзя. Энергия подается в жилые кварталы, школы, детские сады и даже метрополитен.

"Хованская" - самый крупный питающий центр в Троицком и Новомосковском округах столицы. Подстанцию запустили в 2019 году. Еще на стадии проекта было запланировано максимальное использование российского оборудования.

"Группа компаний "Россети" предметно занимается импортозамещением, начиная с 2014 года. На данной подстанции доля отечественного оборудования составляет более 95 процентов. В целом по группе компаний доля отечественного оборудования составляет 90 и более процентов. Также нам для эксплуатации крайне важно, что все сервисные центры находятся здесь. Логистические цепочки поставок - все на территории России. Мы не ждем, нет простоев из-за недопоставки и поздней поставки запчастей. Для нас это крайне важно", - рассказал Игорь Пиналов, заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования компании "Россети Московский регион".

Силовые трансформаторы из Екатеринбурга отличаются минимальными техническими потерями. Выключатели, другие устройства - российского производства. Оборудование не только не уступает зарубежным аналогам, а даже превосходит по надежности. Это касается и программного обеспечения.

"Это централизованная релейная защита. Полностью отечественная разработка. Здесь учтены все аспекты кибербезопасности", - добавил Пиналов.

Отечественное программное обеспечение, гарантирующее информационную и технологическую безопасность энергообъектов, повсеместно применяется и на других подстанциях группы компаний "Россети".

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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