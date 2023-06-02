На различных площадках пройдут около 500 мероприятий

Одно из главных событий сезона в культурной жизни столицы - в Москве у стен Кремля стартовал книжный фестиваль "Красная площадь", передает "ТВ Центр".

В течение пяти дней в рамках форума на различных площадках пройдут около 500 мероприятий. Помимо книжной ярмарки, посетителей ждут встречи с ведущими российскими писателями, литературные чтения, поэтические турниры и концерты.

На открытии зачитали приветственную телеграмму, которую участникам фестиваля направил президент: "Праздник книги - это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения, ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остается важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры".

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