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У стен Кремля стартовал книжный фестиваль "Красная площадь"

14:51
  • пятница
  • 02 июня 2023

На различных площадках пройдут около 500 мероприятий

Одно из главных событий сезона в культурной жизни столицы - в Москве у стен Кремля стартовал книжный фестиваль "Красная площадь", передает "ТВ Центр".

В течение пяти дней в рамках форума на различных площадках пройдут около 500 мероприятий. Помимо книжной ярмарки, посетителей ждут встречи с ведущими российскими писателями, литературные чтения, поэтические турниры и концерты.

На открытии зачитали приветственную телеграмму, которую участникам фестиваля направил президент: "Праздник книги - это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения, ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остается важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры".

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Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль
Книжный фестиваль
Книжный фестиваль
Книжный фестиваль
Книжный фестиваль
Книжный фестиваль
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