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Собянин объявил о завершении реконструкции станции "Площадь трех вокзалов" МЦД-2 и МЦД-4

15:01
  • пятница
  • 02 июня 2023

Работы закончены на полтора года раньше, чем планировалось

Несмотря на большую стройку на фоне, скоростные электропоезда уже делают остановки. На центральном участке МЦД-2 кипит жизнь. Сегодня здесь в одном из вагонов оказался и мэр столицы Сергей Собянин. Он проехал по небольшому отрезку второго центрального диаметра.
Собянин рассказал о работах по подготовке к запуску МЦД-3

Еще 4 года назад и мэр, и железнодорожники очень сомневались в этом проекте. Работы сложные и нестандартные.

"Мы в 2019 году обсуждали проект реконструкции Площади трех вокзалов, связку между "Каланчевской" и Курским вокзалом, и, по правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект и не могли прийти к заключению, когда он будет реализован", - отметил градоначальник.

Ведь это крупнейший ТПУ в Москве. Да и в России. "Площадью трех вокзалов" в сутки пользуются порядка 350 тысяч человек. Это не только МЦД - это три центральных вокзала, две станции метро, автобусы и трамваи.

"Проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году. Интервал движения будет 3 минуты. И мы уже восстановили МЦД-2, который ходил по ограниченному графику. Так что я поздравляю всех с этим большим событием. Это серьезное продвижение вперед", - сказал мэр.

Пропускная способность участка была увеличена более чем в два раза. Работы шли над действующей линией метро и без перекрытия автомобильного движения на Комсомольской площади.

Все продумано до мелочей. И даже звукоизоляция. Установили специальные экраны, а железнодорожные пути уложены без стыковки - на основании с виброизолирующими матами. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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