На МЦД будут блокировать "Тройки" тех, кто не закрывает поездки

На выходе карту необходимо вновь приложить к валидатору

С завтрашнего дня на МЦД начнут блокировать карты "Тройка" пассажиров, которые не закрывают свои поездки, сообщает "ТВ Центр".

На выходе карту необходимо вновь приложить к валидатору - на турникете или специальной стойке. Если этого не сделать, деньги и поездки, записанные на карту, станут недоступны. Возобновить работу карты помогут в любой кассе, причем на первом этапе эта услуга будет бесплатной.

"Мы специально сделали бесплатный период, чтобы у пассажиров была возможность ознакомиться с правилами проезда, если по какой-то причине они не знали о двойной валидации. Если по каким-то причинам вы не смогли закрыть поездку, не работает турникет, не работает валидатор, на стации нет электричества, вы можете обратиться в любую нашу кассу, там вам помогут открыть или закрыть поездку вручную", - объяснил директор по цифровым сервисам АО "Центральная ППК" Игорь Евдокимов.

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