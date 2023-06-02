ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожье

Созданы ударные группировки

Создание ударных группировок Вооруженных сил Украины для наступления на запорожском направлении завершено. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В сообщении Рогова в Telegram говорится, что подробности о составе группировок и направлении готовящихся ударов появятся позже.

Ранее Рогов сообщал об обстреле со стороны ВСУ Васильевки в Запорожской области. 30 мая ВСУ нанесли удар по Михайловке, был поврежден газопровод. Кроме того, ВС России пресекли попытку украинских боевиков зайти в поселок Лобковое. Рогов подчеркивал, что украинские боевики пытаются создать иллюзию присутствия в Запорожской области.

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