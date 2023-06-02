В ряде районов Москвы завелась горностаевая моль

Она размножается с невероятной скоростью

Кустарники буквально целиком обмотаны паутиной. Ее так много, что не видно даже листвы. Местные жители сначала думали винить в таких вредительствах излишне старательных пауков. Впрочем, присмотревшись, поняли - кружева плетет совсем другое насекомое. Упитанные гусеницы на веточках - это будущая популяция горностаевой моли.

Аристократическое название этой моли напрямую вытекает из ее внешнего вида. Она словно обернута в горностаевую шубку - вся белая с бархатным отливом. Впрочем, когда смотришь на зеленых гусениц, их будущий облик представляется с трудом. Засилье моли говорит только об одном - в прошлом году для популяции были созданы максимально благоприятные условия. Моль хорошо питалась и размножалась, ее покой не нарушали.

"Для людей это не опасно. Они не нападут на человека, никак ему не повредят. Единственное, когда они окуклятся, а это скоро произойдёт, когда из куколок вылупятся бабочки, они могут, бабочки эти самые, ночью во время своего активного лёта лететь на свет. Если у вас дома будет свет гореть, форточка открыта - они могут залететь", - предупредил Юрий Гниненко, заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Шубы, убранные на зиму, тоже этому виду моли не интересны. Что же касается кустарников, опрыскивать их ядовитыми химикатами, по мнению биологов, не нужно. Человеку подобный процесс принесет намного больше вреда. Так что остается только ждать вылупления куколок. Эксперты убеждают, что произойдет это совсем скоро.

Дабы подобное не повторялось в будущем, энтомологи просят сообщать о появлении горностаевой моли в городские службы до того как кустарники обмотает плотная паутина. Тогда и обработка будет иметь смысл.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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