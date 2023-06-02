В Подмосковье задержали поставщиков некачественных продуктов

Поймали злоумышленников с поличным

Сверху - качество. Снизу - неликвид. В Московской области задержана преступная группа. Которая поставляла в российские магазины некачественные продукты, передает "ТВ Центр".

Недобросовестные коммерсанты через посредников платили сотрудникам крупнейшего ритейлера, чтобы те принимали испорченные овощи. Поймали злоумышленников с поличным при передаче 150 тысяч рублей. Оказалось, что такие вознаграждения сообщники получали регулярно в течение двух лет. Прибыль же преступной группы составила несколько миллионов рублей. Судить участников будут за коммерческий подкуп.

"В жилых помещениях подозреваемых и в распределительном центре ритейлера проведены обыски. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Десяти фигурантам предъявлены обвинения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"