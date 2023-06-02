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В Мещанском районе Москвы появилась новая детская поликлиника "Медси"

15:10
  • пятница
  • 02 июня 2023

Ведут прием 50 специалистов более чем по 20 направлениям

На Трифоновской улице открылась новая детская клиника сети "Медси". Прием ведут 50 врачей по более чем 20 направлениям. В том числе - узкопрофильные специалисты. Здесь полный спектр самого современного диагностического оборудования.

"Представлены все профили, которые существуют на сегодняшний день в детской практике. В районе 150 докторов будет, почти 30 кабинетов, дневной стационар, который будет включать в себя проведение малых хирургических вмешательств. Это будет эндоскопия, в том числе поднаркозная и в амбулаторном варианте", - рассказала Елена Тысячная, главврач поликлиники.

К каждому маленькому пациенту здесь - индивидуальный подход. Клиника на Трифоновской включена в единый контур оказания медицинской помощи "Медси".

"В сети клиник "Медси" есть медицинская "Помощь 360" для детей - это от вызова врача на дом до круглосуточных больших стационаров. И эта клиника вписывается в эту стратегию. Здесь будет и амбулаторный прием, и диагностика, и дневной стационар с манипуляционной операционной", - отметила Алла Канунникова, директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси".

Помимо передовых технологий, пациентам "Медси" доступны и возможности арт-терапии. Один из таких социальных проектов компания недавно запустила совместно с благотворительным фондом АФК "Система" для поддержки тех, кто находится на стационарном лечении и реабилитации. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
Детская поликлиника "Медси"
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