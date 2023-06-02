В Мещанском районе Москвы появилась новая детская поликлиника "Медси"

Ведут прием 50 специалистов более чем по 20 направлениям

На Трифоновской улице открылась новая детская клиника сети "Медси". Прием ведут 50 врачей по более чем 20 направлениям. В том числе - узкопрофильные специалисты. Здесь полный спектр самого современного диагностического оборудования.

"Представлены все профили, которые существуют на сегодняшний день в детской практике. В районе 150 докторов будет, почти 30 кабинетов, дневной стационар, который будет включать в себя проведение малых хирургических вмешательств. Это будет эндоскопия, в том числе поднаркозная и в амбулаторном варианте", - рассказала Елена Тысячная, главврач поликлиники.

К каждому маленькому пациенту здесь - индивидуальный подход. Клиника на Трифоновской включена в единый контур оказания медицинской помощи "Медси".

"В сети клиник "Медси" есть медицинская "Помощь 360" для детей - это от вызова врача на дом до круглосуточных больших стационаров. И эта клиника вписывается в эту стратегию. Здесь будет и амбулаторный прием, и диагностика, и дневной стационар с манипуляционной операционной", - отметила Алла Канунникова, директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси".

Помимо передовых технологий, пациентам "Медси" доступны и возможности арт-терапии. Один из таких социальных проектов компания недавно запустила совместно с благотворительным фондом АФК "Система" для поддержки тех, кто находится на стационарном лечении и реабилитации.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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