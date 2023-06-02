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В воскресенье в Москве ограничат движение транспорта в центре города

15:06
  • пятница
  • 02 июня 2023

Состоится Всероссийский полумарафон

В воскресенье в Москве пройдет Всероссийский полумарафон, в связи с этим движение транспорта в центре города будет ограничено, передает "ТВ Центр".

Так, уже сейчас нельзя проехать на площади Васильевский Спуск. В субботу с 20:00 закроют Москворецкую улицу. Ограничения будут действовать до утра понедельника.

Основные перекрытия начнутся в воскресенье - непосредственно в день забега. Он будет проводиться по четырем дистанциям - 1, 5, 10 и 21 километр. Будут перекрыты набережные вокруг Кремля, Садовое кольцо - от Парка Культуры до Смоленской. А еще от Саввинской набережной до "Сити". Ограничения будут снимать по мере завершения мероприятия.

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