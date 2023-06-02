ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства

15:12
  • пятница
  • 02 июня 2023

Под открытым небом

Глаза леса, куб космоса и ось пятого измерения - в одинцовском Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства под открытым небом, созданной при участии Третьяковской галереи, передает "ТВ Центр".

Арт-объекты возникают среди деревьев внезапно. Но в пространство они встроены удивительно гармонично.

Работы современных художников, выполненные в разной манере, наверняка вызовут много вопросов. Но аудиогид от Третьяковки поможет разобраться во всем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парке Малевича
Парке Малевича
Парк Малевича
Парк Малевича
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.