В Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства

Под открытым небом

Глаза леса, куб космоса и ось пятого измерения - в одинцовском Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства под открытым небом, созданной при участии Третьяковской галереи, передает "ТВ Центр".

Арт-объекты возникают среди деревьев внезапно. Но в пространство они встроены удивительно гармонично.

Работы современных художников, выполненные в разной манере, наверняка вызовут много вопросов. Но аудиогид от Третьяковки поможет разобраться во всем.

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