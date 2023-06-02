В Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства

Под открытым небом
Глаза леса, куб космоса и ось пятого измерения - в одинцовском Парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства под открытым небом, созданной при участии Третьяковской галереи, передает "ТВ Центр".
Арт-объекты возникают среди деревьев внезапно. Но в пространство они встроены удивительно гармонично.
Работы современных художников, выполненные в разной манере, наверняка вызовут много вопросов. Но аудиогид от Третьяковки поможет разобраться во всем.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"