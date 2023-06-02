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В Гостином дворе заработала выставка "Мир глазами ребенка"

15:13
  • пятница
  • 02 июня 2023

Можно увидеть детские рисунки вековой давности

Портал в прошлое открылся в Гостином дворе: отправиться в Москву вековой давности можно, рассматривая детские рисунки того времени.

Родной город и человек. История и современность. Природа и обычная школьная жизнь. Все это темы для юных дарований первой четверти прошлого столетия.

Открытые и подчас наивные, эти рисунки созданы не воображением, а сердцем и душой. Дети, пропуская через себя события, изобразили на бумаге то, что поистине ценно. И остается актуальным через столетия.

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Выставка "Мир глазами ребенка"
Выставка "Мир глазами ребенка"
Выставка "Мир глазами ребенка"
Выставка "Мир глазами ребенка"
Выставка "Мир глазами ребенка"
Выставка "Мир глазами ребенка"
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