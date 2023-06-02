В США заявили об отсутствии планов по свержению власти в России

В Вашингтоне не теряют надежду на светлое будущее

Власти Соединенных Штатов не стремятся к свержению власти в России, никто не собирается отбирать у россиян право выбирать собственное будущее.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Свободная и процветающая Россия отвечает интересам всего мира, передает РИА Новости.

"У нас нет цели свергнуть правительство России <…> США - не ваш враг, после мирного завершения холодной войны, у нас была надежда, что у России настанет светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром", - заявил он.

Кроме того, Вашингтон США поддержат инициативу по Украине, которая приведет Россию к переговорам. Штаты поддерживают усилия Китая, Бразилии других стран по мирному урегулированию конфликта, подчеркнул Блинкен.

Ранее Блинкен обвинил Китай в опасных действиях в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.

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