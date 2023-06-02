Прокачка газа по "Турецкому потоку" остановится с 5 июня

Плановое обслуживание продлится неделю

Прокачка голубого топлива по газопроводу "Турецкий поток" будет остановлена с 5 июня. Назначено плановое техническое обслуживание, сообщили в "Газпроме".

В сообщении уточняется, что плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена.

В 2022 году "Газпром" также останавливал "Турецкий поток". Тогда плановые профилактические работы на газопроводе проходили с 21 по 28 июня, передает ТАСС.

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