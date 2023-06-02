Под Тюменью задержали бабушку, перевозившую наркотики в карасях

Пенсионерка оказалась еще и рецидивисткой

В Тюменской области полицейские перехватили фаршированных наркотиками карасей.

Злоумышленницу, 70-летнюю бабушку, задержали на трассе Екатеринбург - Тюмень. Пенсионерка везла в багажнике автомобиля картонные коробки с рыбой. Во врем осмотра полицейские обнаружили в тушках рыбы 41 сверток со спайсом общей массой 800 граммов.

Возбуждено уголовное дело, пенсионерку отправили под домашней арест, сообщили в МВД по региону. Выяснилось, что старушка ранее уже была судима по статье о наркотиках.

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