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Названы истинные причины задержки наступления ВСУ

14:07
  • пятница
  • 02 июня 2023

Это работа российской авиации и артиллерии

Российская армия наносит удары по местам сосредоточения противника. Именно поэтому контрнаступление ВСУ не может начаться, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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Риттер уточнил: причина задержки контрнаступления в том, что любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар российских самолетов, ракет и артиллерии. ВСУ не могут собрать необходимое количество войск для нападения - превосходящая по мощи российская армия не дает им этого сделать, заявил эксперт на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Бывший разведчик подчеркивает, что у русских - превосходство в бою и огневой мощи. А руководство ВСУ скоро не сможет использовать аргумент о плохой погоде для оправдания задержки контрнаступления.

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