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Путин: недоброжелатели хотят раскачать ситуацию внутри России

14:02
  • пятница
  • 02 июня 2023

Президент провел совещание с членами Совбеза

Межнациональные отношения и внутриполитическая безопасность стали сегодня главными темами совещания постоянных членов Совбеза России, передает "ТВ Центр".

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Заседание в режиме видеоконференции из Кремля провел Владимир Путин. В обсуждении приняли участие спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств.

"Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, имею в виду, что у нас 190 этносов проживает в стране. Сегодня этими же вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", - отметил глава государства.

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