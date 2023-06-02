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Россия нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины

14:21
  • пятница
  • 02 июня 2023

ПВО прикрывала объекты военной инфраструктуры

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Украины, прикрывающим ключевые объекты военной инфраструктуры.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны Росси генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был произведен в ночь на 2 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили до 150 украинских националистов на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Ранее в Минобороны рассказали о работе многоцелевых истребителей Су-35С в зоне проведения специальной военной операции. Истребители ВКС России патрулируют небо с подвешенными ракетами различного класса. Также они прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими ударов по военным объектам ВСУ.

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