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Песков анонсировал важное выступление Путина на ПМЭФ

14:58
  • пятница
  • 02 июня 2023

Идет подготовка

Президент России Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Организаторы назвали главные темы ПМЭФ-2023

О дате проведения и составе гостей будет известно позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У Путина запланировано "очень важное выступление", оно уже готовится.

"Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости). 

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Экспофорум".

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