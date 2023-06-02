Песков анонсировал важное выступление Путина на ПМЭФ

Идет подготовка

Президент России Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О дате проведения и составе гостей будет известно позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У Путина запланировано "очень важное выступление", оно уже готовится.

"Каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Экспофорум".

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