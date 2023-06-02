ВС России готовы дать отпор противнику

Ударная группировка ВСУ для контрнаступления на Запорожском участке фронта сформирована.

Об этом в пятницу, 2 июня, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки", - сказал он.

Рогов подчеркнул, что ВС России готовы дать отпор противнику. Попытка ВСУ атаковать станет "станет самоубийством для режима Зеленского", уверены в Запорожье.

Ранее в Бердянске Запорожской области прогремели несколько взрывов. ВСУ обстреляли морской порт.

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