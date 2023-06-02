В Кремле констатировали нежелание Зеленского вести переговоры

Он постоянно говорит о вступлении Украины в НАТО

Киевский режим не готов и не желает решать проблемы за столом переговоров. Об этом свидетельствует, в частности очередной призыв Владимира Зеленского к НАТО – принять Украину в состав альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подобные заявления говорят о неспособности украинских властей решать существующие проблемы дипломатическим путем. Представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал высказывание Зеленского.

В Киеве на днях заявили, что Украину не устроит никакое другое решение намеченного на 11 июня саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, уклонился от ответа на вопрос, получит ли Киев такое приглашение. При этом он отметил, что в альянсе считают вступление Украины реальным, передает РИА Новости.

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