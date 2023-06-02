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Песков предрек годы проблем из-за стремления Украины в НАТО

15:17
  • пятница
  • 02 июня 2023

В Европе это прекрасно знают, заявили в Кремле

Для России тема членства Украины в НАТО является одним из главных раздражителей и проблем на годы вперед. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет". Тем не менее, "в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон", а европейские государства "являются послушными инструментами в этом оркестре", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов ее принять а сам Киев к вступлению готов.

Однако для принятия нового члена альянса требуется согласие всех уже действующих членов НАТО, тогда как подобного согласия в военном блоке нет. По словам источников, часть стран настаивают на том, чтобы Киеву предложили такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе. Но европейские официальные лица не раз признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно.

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