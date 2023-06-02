В Кремле напомнили о важности стратегического диалога США и России

Однако пока "наметок" в этой области нет

Переговоры России и США по стратегической безопасности "должны быть однозначно". Такое мнение в пятницу, 2 июня, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля указал, что "пока каких-то наметок на этот счет нет". При этом Песков отметил, что в настоящее время "обмен информацией идет по дипломатическим каналам", но за подробностями предложил обратиться в МИД, сообщает ТАСС.

Комментарий Пескова последовал за прекращением американскими властями передачи России информации в рамках Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, американская сторона отозвала ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не собирается выдавать новые.

При этом в Госдепартаменте подтверждали, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках ДСНВ, несмотря на решение о приостановке своего участия в договоре.

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