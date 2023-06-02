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В Вашингтоне признали выгоду США от украинского кризиса

15:22
  • пятница
  • 02 июня 2023

Возможности США отвечать на потенциальные угрозы усилились

Вашингтон получил выгоду от украинского кризиса. Эта ситуация усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской народной республики, заявил глава американского госдепа Энтони Блинкен.

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По словам Блинкена, украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к жесткой конкуренции с Китаем – но вместе с тем настроен на совместную работу. США и Китай должны иметь возможность сотрудничать в решении общих вызовов, таких как изменения климата.

Выступая в мэрии Хельсинки, госсекретарь США также заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян, Америка никогда не стремилась к свержению правительства в России. По словам Блинкена, Вашингтон с 2021 года прикладывал все усилия, чтобы "успокоить Россию", передает РИА Новости.

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