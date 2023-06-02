В Вашингтоне признали выгоду США от украинского кризиса

Возможности США отвечать на потенциальные угрозы усилились

Вашингтон получил выгоду от украинского кризиса. Эта ситуация усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской народной республики, заявил глава американского госдепа Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к жесткой конкуренции с Китаем – но вместе с тем настроен на совместную работу. США и Китай должны иметь возможность сотрудничать в решении общих вызовов, таких как изменения климата.

Выступая в мэрии Хельсинки, госсекретарь США также заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян, Америка никогда не стремилась к свержению правительства в России. По словам Блинкена, Вашингтон с 2021 года прикладывал все усилия, чтобы "успокоить Россию", передает РИА Новости.

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