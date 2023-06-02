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Стало известно число раненых в результате обстрела морского порта Бердянска

15:43
  • пятница
  • 02 июня 2023

В городе прогремели три взрыва

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил детали обстрела морского порта Бердянска Запорожской области артиллерией ВСУ. По уточненным данным, в результате удара ранения получили девять человек.

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По информации Рогова, все раненые госпитализированы. Информация о погибших уточняется, написал он в Telegram.

Предварительно, Бердянск обстреляли британскими ракетами Storm Shadow. Удар по городу был нанесен в полдень. В городе прогремели три взрыва – сработала система противовоздушной обороны.

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