Стало известно число раненых в результате обстрела морского порта Бердянска

В городе прогремели три взрыва

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил детали обстрела морского порта Бердянска Запорожской области артиллерией ВСУ. По уточненным данным, в результате удара ранения получили девять человек.

По информации Рогова, все раненые госпитализированы. Информация о погибших уточняется, написал он в Telegram.

Предварительно, Бердянск обстреляли британскими ракетами Storm Shadow. Удар по городу был нанесен в полдень. В городе прогремели три взрыва – сработала система противовоздушной обороны.

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