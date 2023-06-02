Блинкен заявил о безвозвратных экономических потерях России

В действительности экономика России справляется с санкционным давлением

Российская экономика — это "тень той экономики, которая была раньше". Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Политик попытался уверить в том, что Россия не справляется с санкционным давлением, а ее экономика терпит крах. По его словам, доходы России от экспорта нефти снизились на 43%, причем "Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе".

Он также заявил, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве экономического развития России рассказали, что российский ВВП продемонстрировал в апреле рост на 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом низкой базы. Показатель в апреле вырос и с исключением сезонного фактора — на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. Таким образом, российская экономика продемонстрировала рост впервые с начала 2023 года.

При этом Министерство экономического развития России ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. Как уточнили в ведомстве, в 2024-2025 годах прогнозируется увеличение реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

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