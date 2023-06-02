Пекин призвал не считать Россию и Китай угрозой для всего мира

Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других стран

Политика Китая и России не представляет угрозы для какой-либо третьей стороны. Об этом заявил в пятницу, 2 июня, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

По словам политика, Москва и Пекин всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам — "мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны".

При этом "международному сообществу абсолютно ясно, кто именно создает проблемы, кто представляет настоящую угрозу", заявил Ли Хуэй. Он не назвал конкретную страну, однако всем известно об обострении отношений между Китаем и США, сообщает ТАСС.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признавала, что Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

При этом западные СМИ писали, что Соединенные Штаты обеспокоены развитием сотрудничества Москвы и Пекина в сфере атомной энергетики и потенциальным расширением ядерного арсенала КНР. По оценкам Пентагона, совокупный ядерный арсенал двух стран может существенно превзойти американский, что вызывает опасения Вашингтона.

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