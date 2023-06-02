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Двое бойцов ВС России взяли опорный пункт близ Марьинки

16:38
  • пятница
  • 02 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

Бойцы группировки войск "Юг" на марьинском направлении вдвоем захватили опорный пункт украинской армии и взяли четырех пленных. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал журналистам российский военный с позывным "Лис".

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Как уточнил боец, "поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по нашим позициям", на выполнение задания выдвинулись два человека. "Лис" рассказал, что "было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они сдались".

После трех часов ожесточенного боя "Лис" отослал своего сослуживца "Тэда" за пополнением боекомплекта, а сам удерживал захваченные позиции. ВСУ нанесли удар из пяти минометов по опорному пункту, за который "Лис" вел бой — отбивавшие штурм боевики вызвали огонь на себя. Однако "в один момент один из них принял наше предложение сдаться", сообщает РИА Новости.

Ранее командир российского танкового полка с позывным "Казак" рассказал, что президент России Владимир Путин поставил перед военными задачу взять Марьинку (Донецкая Народная Республика). Военный уточнил, что наступательные действия для решения поставленной задачи осуществляет спецподразделение "Ахмат", а его полк обеспечивает бойцам поддержку и прикрытие.

В российском Минобороны рассказали об успешном продвижении группировки наших сил на Донецком направлении. Только за сутки там уничтожены почти 400 украинских военнослужащих. В окрестностях Марьинки, которая уже на 70% освобождена от боевиков.

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