Госпитализацию Никиты Михалкова опровергли

77-летний режиссер "жив, здоров"

Сообщения о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера, пишет "Интерфакс".

Также сообщения о госпитализации 77-летнего Михалкова в интервью SHOT опровергла его жена. По ее словам, режиссер "жив и здоров".

Ранее СМИ сообщили, что Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц. Режиссер якобы находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Он жаловался на одышку и перебои в работе сердца.

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