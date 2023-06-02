ВСУ выпустили свыше 850 снарядов по Шебекино за день

Российский населенный пункт многократно становился объектом атак ВСУ

Более 850 прилетов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе — это максимальное количество с начала обстрелов Белгородской области. Об этом рассказал в пятницу, 2 июня, глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор отметил, что сейчас, "если сравнивать со вчерашним днем, то, конечно, спокойнее". Гладков заявил, что "положительная динамика есть".

При этом политик рассказал, что общее количество пострадавших при обстрелах региона за последние двое суток выросло до 16 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин удостоил главу Шебекино ордена Мужества за самоотверженность при исполнении гражданского долга. Жданов организовал эвакуацию населения из подвергавшихся обстрелам районов и оказание помощи пострадавшим. Российский лидер предложил властям Шебекино помощь, а также поблагодарил за проделанную ими работу.

К наградам представлены также мотострелки "Западной" группировки войск, которые отразили террористическую атаку на Шебекино и защитили мирное население. Торжественная церемония прошла непосредственно на месте дислокации нашего подразделения. Военнослужащим вручили медали "За отвагу" и знаки отличия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"