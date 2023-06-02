США подтвердили готовность соблюдать количественные ограничения по ДСНВ

Вашингтон будет это делать, пока так поступает Россия

Американская сторона планирует соблюдать количественные ограничения в рамках Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), пока это делает Москва. Такое заявление сделали в пятницу, 2 июня, в Белом доме.

Вашингтон не усматривает необходимости наращивания ядерного потенциала до уровней, превышающих показатели других стран, говорится в заявлении. Вместо этого Соединенные Штаты будут делать ставку на качество своего ядерного арсенала.

При этом в Белом доме пообещали, что, несмотря на прекращение обмена данными по ДСНВ, США будут уведомлять Россию о планируемых пусках межконтинентальных баллистических ракет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о прекращении американскими властями передачи России информации в рамках Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, американская сторона отозвала ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не собирается предоставлять им новые.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры России и США по стратегической безопасности "должны быть однозначно", хотя "пока каких-то наметок на этот счет нет".

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