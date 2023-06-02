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Киев признал невозможность членства в НАТО до прекращения боевых действий

17:37
  • пятница
  • 02 июня 2023

На это Украине указывали и в самом альянсе

Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока на территории страны продолжаются боевые действия. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский готов ввести Украину в НАТО

По словам политика, членство в альянсе стало бы лучшей гарантией безопасности для его страны, но "мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать" в боевые действия, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России тема членства Украины в НАТО является одним из главных раздражителей и проблем на годы вперед. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет". Тем не менее, "в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон", а европейские государства "являются послушными инструментами в этом оркестре".

Ранее источники предполагали, что Североатлантический альянс собирается предложить Украине повысить ее статус партнера, однако не предложит пока ускоренного членства. Такое шаг призван "показать политическую поддержку стране и ее заявке на членство", хотя конкретные планы членства Украины в НАТО остаются весьма отдаленной перспективой.

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