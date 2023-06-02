Собянин открыл станцию "Площадь трех вокзалов"

Работы удалось завершить раньше запланированного срока

В столице сегодня завершено строительство одного из центральных участков четвертого Московского диаметра - от Курского вокзала до Комсомольской площади, - и формирование мега-ТПУ "Площадь трех вокзалов". Он объединяет, как и следует из названия, три столичных вокзала, две станции метро, автобусы, трамваи, а еще станции двух диаметров. МЦД-2 уже перевозит пассажиров, а МЦД-4 будет запущен до конца года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это самый сложный проект изменения железнодорожной инфраструктуры за всю историю города. При этом работы удалось завершить на 1,5 года раньше запланированного срока. Все для удобства пассажиров.

Один из самых сложных и одновременно важных участков МЦД. На Курском вокзале построены 3 новые платформы. И до Комсомольской площади проложены пути четвертого центрального диаметра.

"Тут была почта России со всеми складами, ангарами, договорились с ними, перевели их совершенно на другое место, это позволило начинать стройку здесь", - рассказывает Олег Тони, заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги".

Реконструкция началась в 2020-м, а сегодня путь Четвертого диаметра тестирует лично мэр Сергей Собянин. От Курского вокзала до станции "Площадь трех вокзалов" он проехал на пассажирской "Иволге". Такие будут курсировать здесь каждые 3 минуты. Интервал движения как в метро. Пассажиры не скрывают, что проект действительно облегчит жизнь не только москвичей, но и жителей области. Ведь параллельно запущен и уже действует Второй центральный диаметр.

Собянин: "Через 3 месяца будет вторая очередь и здесь будет останавливаться Д4. Сейчас Д2, а будет Д4. Пойдет через все вокзалы".

Пассажир — Собянину: "Я хочу при всех сказать, что вы крутой мэр. Даже "подмосковцы" вас поддерживают. Вы - крутой мэр. Я вам честно говорю!"

Колоссальные по масштабу и сложности работы провели строители над действующей линией метро, чтобы пустить здесь сразу 2 диаметра. Проложили почти 17 километров новых путей. Был фактически заново построен общий для второго и четвертого диаметров терминал - "Площадь трёх вокзалов".

"По любым меркам это один из самых сложных проектов внутри города, реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Я думаю, что самый сложный за всю историю Москвы, и я думаю, один из самых сложных в мире. Ну вот - сделали! На 1,5 года раньше срока. Проложены новые пути, построен, по сути, новый вокзал, построены 3 эстакады, 3 путепровода! И все это в центре города. Без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения, и сегодня это дает нам полную уверенность, что проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году", - заявил Собянин.

И несмотря на рост интенсивности движения поездов, после открытия МЦД-4 шума в этом районе Москвы будет меньше. Для этого укладывали полностью бесстыковые пути с виброизолирующими матами, а еще заменили окна в жилых домах.

"Каждая деталь была выверена: движение, шумозащита, более того, здесь переносилось 47 городских коммуникаций. Вроде бы всего 4 километра, но почти 2 километра шумозащитных экранов и подпорные стены, стены подпорные - 10 метров. Более того, укреплялись и здания", - рассказывает Олег Белозёров, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги".

Протяжённость будущего МЦД-4 составит 86 километров. 37 остановок от Апрелевки до Железнодорожного. Для миллионов жителей Москвы и Подмосковья это будет самый удобный путь.

Елена Сахно, ТВ Центр".

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