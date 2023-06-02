Равноправие или потакание слабостям? В Нью-Йорке запретили притеснять толстяков

Забота о себе стала непопулярным занятием

В Нью-Йорке принят тотальный запрет на дискриминацию граждан по весу. Причем запрет этот касается дискриминации не только в вопросах трудоустройства, но и в вопросах доступности жилья и общественных мест. Проще говоря, людям, страдающим ожирением, гарантируют работу и крышу над головой. Понятно, что не за счёт государства, а за счет работодателей и хозяев сдаваемой в аренду жилплощади. Потому что заставлять людей худеть, следить за собой и за своим здоровьем - это не гуманно, несовременно и вообще отдает нетолерантностью. Своим решением власти Нью-Йорка внесли в список угнетаемых групп ещё одну, довольно в США многочисленную.

Миссия невыполнима! Просторный салон гигантского лайнера оказался не готов к натиску двух центнеров красоты и шарма. В итоге - испорченное настроение, причём у всех пассажиров. И гневная петиция, набравшая 17 тысяч подписей.

"Знаете ли вы, что в мире 13 миллионов людей, страдающих крайней степенью ожирения. И у многих авиакомпаний до сих пор нет чёткого стандарта действия в таких ситуациях", - говорит пострадавшая Джейлин Чейни.

Стандарт на самом деле есть, и предусматривает покупку дополнительного места в самолёте. Причём, у многих авиакомпаний - с существенной скидкой! Но люди с избыточным весом и активной жизненной позицией платить за это не хотят.

"У вас может быть хоть 10 дополнительных мест, но за них должны платить вы, а не другие пассажиры. Почему эти люди требуют особого отношения, только потому, что у них избыточный вес. Максимальная любовь к себе и нулевое уважение к окружающим", - рассуждает Пирс Морган, журналист.

И вот уже на улицах Нью-Йорка, терпеливые жители которого всякое повидали, шумный пикет за свободу выбора массы тела! Бодишейминг, так называют дискриминацию по весу, отныне вне закона. Бурные овации на официальной церемонии подписания документа, с трудом заглушили громкую одышку его инициаторов.

"Я очень взволнована! Нью-Йорк – огромный город и теперь наши практики распространяться по всему миру", - уверена Тайра Асборн, координатор Национальная ассоциации содействию принятия полноты.

Притом, что сама идея инклюзивности, то есть включенности в жизнь общества, не нова и даже полезна. Например, детям с инвалидностью, в том числе и по причине избыточного веса, необходимо общение со сверстниками.

"Нужно, конечно, рассматривать контекст. Детям-инвалидам, либо детям с ограниченными возможностями, им нужен особый уход. Да, конечно, им нужно быть в обществе, но в тоже время дополнительный уход им тоже нужен. Если брать всё под одну гребенку, всех вместе в кучу, или всех раздельно, то неправильно", - считает Руслан Бах, бизнес-тренер.

Но законодатели Нью-Йорка решили поступить именно так. Нельзя, например, отказать в аренде квартиры постояльцу с избыточным весом и инвалидностью. Хотя такое помещение должно иметь соответствующее оборудование. Речь идёт не просто о полных людях, а о настоящих тяжеловесах! У которых опасная для здоровья, последняя стадия ожирения. Порыв бурной фантазии интернет-пользователей уже не остановить. Получается и даме с королевскими размерами теперь нельзя отказать в трудоустройстве в стриптиз-бар. Тонкая мужская психика, конечно, выдержит, а вот пилон – не факт.

"Это - аспекты так называемой новой этики, которые создают нам так называемые новые фреймы, как бодипозитив. С одной стороны, когда мы видим, что люди, которые обладают повышенным, скажем так, весом, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, в общем, демонстрируют здоровье - это хорошо!" – говорит Феникс Фламм, писатель-футуролог.

Но тучным американцам советуют не заморачиваться, а просто жить! С диабетом, ишемической болезнью сердца и другим букетом заболеваний, которые вызывает избыточный вес. Его, по статистике, уже имеет практически треть жителей США. К 2030 году, пишет Bloomberg, страдать ожирением будет уже каждый второй.

"Дело в том, что такова система капитализма, которая заинтересована в том, чтобы люди потребляли больше товаров. Чтобы они болели и лечились. То есть здоровый человек, который ни в чём не нуждается, он - плохой потребитель. Да и как таковых граждан, граждане их не интересуют, нас и называют – потребители", - рассуждает Руслан Бах.

Которым сверху навязывают новые стандарты. Когда-то бренд нижнего белья Victoria’s Secret рекламировали топ-модели вроде Хайди Клум и Жизель Бюндхен. Но в наше время "Ангелы" слегка поднабрали, подстригли роскошнее волосы и имеют чёткую политическую позицию. Одним словом, уже не те.

"Они решили поменять этих горячих цыпочек на Меган Репино. Радикальную феминистку с фиолетовыми волосами, которая играет в футбол. Якобы это именно то, чего на самом деле хотят женщины", - возмущается Майкл Ноулз, журналист.

И ладно бы только женщины! При всём обилии гендеров подтянутые красавчики на Западе теперь тоже моветон. Токсичной маскулинности и тестерону места в рекламе не нашлось. Наглядная иллюстрация "до" и "после". Линейку белья, причем уже не разобрать, мужского или женского, теперь представляют весьма упитанные и довольные жизнью трансгендеры. Возмутились даже спортсменки. Казалось бы, обычный женский купальник, но на впалой груди темнокожей модели предательски торчат кучерявые волосы. И это уже не кажется забавным. На смену self made-людям, то есть тем, кто трудом и упорством добивался поставленных целей, пришли те, кому советуют просто быть самими собой со всеми вытекающими.

Так называемые "крысиные бега", то есть бесконечная погоня за здоровьем, молодостью, хорошим образованием и качеством жизни отныне не в почёте. Крупнейшие компании и государство апеллируют к самым тёмным уголкам человеческой души: порокам, слабостям и зависимостям. Вместо борьбы с которыми, напротив, лишь поощряют их.

"Действительно, молодой человек, у которого сознание еще не окрепло, может воспринимать это как само собой разумеющееся. Он может подумать: действительно, а зачем мне заниматься спортом. Отказываться от каких-то вредных привычек, если вот сейчас такая мораль. Всё доступно. Я всё могу. Это - принцип моей свободы. В Америке такая ситуация, как и в ЕС, выгодна по одной простой причине: она способствует так или иначе снижению затрат на образовательную, медицинскую сферу, ну и в том числе на рождаемость населения", - говорит Феникс Фламм.

Правильное питание, здоровый образ жизни, внешний лоск, как и хорошее образование становятся непомерно дороги, а значит эксклюзивны! Большинство тех же западных политиков подтянуты, одеты с иголочки и внимательно следят за своим здоровьем. Но это для избранных. "Крысиные бега" никуда не исчезли, а лишь перекочевали в премиальный сегмент. Простым же смертным предлагается потакать извращенным фантазиям и слабостям. Ведь в новом, дивном мире угнетаемым меньшинством, похоже, станет гетеросексуальный белый человек. Со здоровой психикой и нормальной массой тела.

Матвей Шестаков, "В центре событий".

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