Предвыборная кампания в США приобретает все более причудливые формы

Кандидатуры настораживают

Усатая фея из "Диснейленда" поссорила главных кандидатов в американские президенты. И теперь Дональд Трамп и Рон Десантис из однопартийцев превратились в заклятых врагов. Вместо того, чтобы вместе сражаться против Байдена, они раскручивают кампанию по уничтожению друг друга.

Губернатор Флориды Рон Десантис давно требует у "Диснея" оставить детям право расти без помощи и подсказок тех людей, глядя на которых не сразу и поймёшь, кто они: то ли усатая женщина, то ли мужик в платье. И даже пригрозил задушить компанию налогами, если руководство не прекратит пропагандировать гомосексуализм. Трамп тоже не одобряет различные формы отклонений, но в это же время считает, что такого финансового монстра как "Диснейленд", который является одним из лучших работодателей, нельзя терроризировать и уж тем более закрывать. Ну а виновным в сексуальной распущенности героев "Диснея" Трамп назвал самого Рона Десантиса.

"Всё это произошло с "Диснейлендом" во время правления "Роба" Десанктимониуса. Вместо того, чтобы жаловаться сейчас, исключительно ради раскрутки самого себя, он должен был прекратить это давным-давно", - заявил Трамп.

"Трамп встал на сторону "Диснея" в нашей борьбе во Флориде! Я отстаиваю интересы родителей, интересы детей! Я думаю, что многомиллиардная компания, которая занимается сексуализацией детей, не соответствует ценностям Флориды!" – парирует Десантис.

Пока же Десантис и Трамп ругаются из-за трансгендеров, эксперты предупреждают о другой надвигающейся угрозе. По версии политтехнологов в 2024 году, именно от искусственного интеллекта будет зависеть, кто станет американским президентом. И если раньше Трамп боялся лжи, которую распространяют журналисты, то теперь им на смену придут фейки, сфабрикованные при помощи нейросетей.

"Эти фотографии, на которых запечатлён арест Трампа, полностью фальшивы и сгенерированы искусственным интеллектом. Если мы не можем верить своим ушам и глазам, то как же будет функционировать демократия?" – недоумевает телеведущий Пирс Морган с Sky News Australia.

Что будет с демократией, в Америке давно никого не волнует. Тем более что уже и сам Трамп вовсю использует нейросети для троллинга конкурентов. Например, он выложил в интернет ролик с фейковой онлайн-конференции с участием одиозных личностей – от Гитлера до Дьявола, в их компании был и губернатор Флориды. Все голоса и диалоги сгенерировал искусственный интеллект, получилось максимально реалистично.

Впрочем, проблем у кандидатов в президенты хватает и в реальности. Например, Трамп увяз в судебных разбирательствах – от сексуальных домогательств до финансовых махинаций, а буквально на этой неделе стало известно, что всплыла аудиозапись 2021 года, на которой 45-й президент признаётся в хранение дома секретных документов Пентагона о запланированном нападении на Иран. Осталось только доказать, что запись не сфабрикована нейросетью и тогда против Трампа, возможно, заведут ещё одно дело.

"Вокруг этой аудиозаписи строится расследование. Это очень важная улика в деле о хранение секретных документов в несоответствующих условиях", - говорит Кейтлин Полантц, корреспондент CNN.

Десантис тоже может готовиться к судебным разбирательствам, прежде всего, с "Диснеем", и прочими буйными сторонниками трансгендеров.

"Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома! Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров!" – заявляет Макела Кавана, сенатор от демократов в Законодательном собрании штата Небраска.

Так же к Десантису уже есть претензии у противников запретов абортов, у защитников прав нелегальных мигрантов, и сторонников свободного ношения оружия. И ведь правда получается, что Десантис оказался крайне противоречивым кандидатом в президенты – вроде примерный семьянин, а любит детей по месту прописки, и выступает за свободную продажу оружия. Последний факт особенно портит политический портрет, потому что в Америке уже несколько лет статистика убийств на улицах, в школах и магазинах ежедневно бьёт антирекорды.

"По самым свежим данным, только за один день от огнестрельного оружия пострадали более 30 человек, а погибли, как минимум 14", - говорит Валери Кастро, корреспондент NBC News.

И всё же спонсоры Республиканской партии пока готовы тратиться именно на Трампа и Десантиса, причём последний по скорости сборов пожертвований даже опережает экс-президента. За первые сутки после объявления об участии в президентской гонке ему перечислили 8 миллионов, Трампу же всего четыре. Ну и статистика симпатий избирателей пока тоже на стороне 76-летнего Дональда и 44-летнего Рона.

Дальше в этой бесконечной очереди стоят истинные русофобы: только готовящийся начать гонку Майк Пенс,бывший вице-президент Трампа. Сейчас же Пенс считает, что его экс-босса стоит призвать к ответственности за организацию беспорядков после выборов 2022 года. А следом за Пенсом в рейтинге находится Никки Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН. По её словам, Америка с Россией никогда не будут друзьями.

Но, ещё печальней ситуация с кандидатами в Демократической партии. В августе уже должны начаться дебаты, а на данный момент об участии в борьбе за президентское кресло кроме Байдена заявили семидесятилетняя автор книг о самопомощи Марианна Уильямсон и 70-летний Роберт Кеннеди, самый невзрачный политик из клана Кеннеди. Кстати, главное, что о нём нужно знать, – это то что его сын в 2022 году воевал в Харькове на стороне Украины.

"Мой собственный сын служил на Украине и вступил в отряд специального назначения, в составе которого участвовал в харьковской наступательной операции. Американцы поддерживают тех, кто слабее", - заявляет Роберт Кеннеди-младший.

Ну, в общем, с такими однопартийцами не мудрено, что Байден считает себя самым умным и самым достойным, чтобы выиграть президентскую гонку 2024.

"У меня чертовски много мудрости, мне известно больше, чем большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост, и я думаю, что доказал свою честность и эффективность", - полагает Джо Байден.

И ведь Байден действительно самый старый, ему сейчас уже 80 лет, и он самый опытный американский лжец. Как утверждают конгрессмены, директор ФБР подтвердил существование документа, в котором есть доказательства того факта, что Байден, ещё занимавший пост вице-президента Обамы, был вовлечен в криминальную коррупционную схему, связанную с иностранными компаниями.

"Я бы и сам в это ни за что не поверил, если бы не видел банковские записи и подставные компании, которые семья Байденов создала для отмывания денег, полученных от иностранных граждан", - говорит Джеймс Комер, глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США

Не исключено, что республиканцы могут начать процесс импичмента против Байдена, и это явно помешает ему выиграть выборы во второй раз. Если, конечно, он вообще доживёт до 2024 года. 1 июня американский президент снова не удержался на ногах. Свидетелями падения стали не только журналисты, но и выпускники Академии ВВС США. Так что Байден явно всем испортил праздник - его полёт пилоты точно не посчитали хорошим знаком ни для себя, ни для Америки.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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