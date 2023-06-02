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Зеленский назвал главное в анонсированном контрнаступлении ВСУ

17:57
  • пятница
  • 02 июня 2023

При этом назвать сроки наступления он не смог

Главное — чтобы Россия "увидела и почувствовала" контрнаступление украинской армии. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожье

Политика попросили назвать сроки начала контрнаступления, однако он заявил, что "это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление".

Главное, по мнению Зеленского, "чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", сообщает РИА Новости.

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено — "у них все готово, они ждут отмашки" для начала контрнаступления. При этом чиновник подчеркнул, что ВС России готовы дать отпор противнику. Попытка ВСУ атаковать станет "станет самоубийством для режима Зеленского".

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