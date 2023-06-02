Зеленский назвал главное в анонсированном контрнаступлении ВСУ

При этом назвать сроки наступления он не смог

Главное — чтобы Россия "увидела и почувствовала" контрнаступление украинской армии. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

Политика попросили назвать сроки начала контрнаступления, однако он заявил, что "это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление".

Главное, по мнению Зеленского, "чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", сообщает РИА Новости.

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено — "у них все готово, они ждут отмашки" для начала контрнаступления. При этом чиновник подчеркнул, что ВС России готовы дать отпор противнику. Попытка ВСУ атаковать станет "станет самоубийством для режима Зеленского".

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