Зеленский пожаловался на усталость от неэффективных санкций

Он пообещал бороться с теми, кто дает возможность обходить рестрикции

Некоторые страны Европы не выполняют санкции против России, с этим нужно бороться. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

Политик заявил, что "даже немного устал в этой именно борьбе" и готов "публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции".

Зеленский также выразил мнение, что в области санкционной политики, направленной против России, происходит "какая-то ерунда", сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что принятие Евросоюзом одиннадцатого пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, исходя из неэффективности предыдущих пакетов. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает, подчеркнул Орбан.

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