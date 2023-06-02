ЕС пообещал не наказывать страны Центральной Азии за обход санкций против России

Меры против обхода рестрикций войдут в 11-й пакет ограничительных мер

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в пятницу, 2 июня, что Брюссель не планирует вводить санкции против стран Центральной Азии за обход антироссийских рестрикций.

Политик напомнил, что члены ЕС обсуждают 11-й пакет ограничительных мер, в том числе для снижения риска обхода рестрикций.

Вместе с тем Мишель заверил, что "мы не применяем никаких экстерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога", сообщает ТАСС.

Ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с Россией страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Брюсселе попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого.

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