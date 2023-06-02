Россияне смогут получать компенсацию за утечки данных через "Госуслуги"

Механизм уже прорабатывается

Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через портал "Госуслуг" для пострадавших от утечек личных данных пользователей. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер.

По словам Вагнера, "добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию".

Ведомство работает над тем, чтобы россияне получили возможность сообщить об утечке через портал "Госуслуг" и "потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных", сообщает ТАСС.

В январе российский лидер Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных граждан России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"