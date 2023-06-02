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Собянин: В Москве прошел первый в России конкурс по ассистивным технологиям

19:15
  • пятница
  • 02 июня 2023

Так проект "Говорящий город" поможет незрячим людям ориентироваться самостоятельно

В Москве прошел первый в России "Технологический конкурс" по ассистивным технологиям. Его итоги провел мэр столицы Сергей Собянин.

"Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья жить комфортнее. Конкурс создан для того, чтобы познакомить перспективные российские стартапы и бизнес. В финал вышли 20 проектов, и некоторые уже получили предложения от крупных партнеров", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Один из участвовавших в конкурсе проектов — "Говорящий город". С этой разработкой незрячие, слабовидящие, пожилые люди и маломобильные граждане могут самостоятельно ориентироваться в населенном пункте. Проект получил от мэрии города Алматы приглашение протестировать технологию на городских объектах.

Компания "Моторика" предложила сотрудничество студентам МЭИ. Их технология Sutura создает виртуальную среду, имитирующую движения пациента. Это помогает практиковаться в использовании протеза на медицинских тренажерах.

Еще один стартап — проект "Миолимб", технология создания узлов биоэлектрических протезов кисти. Они эффективнее и дешевле иностранных аналогов.

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