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В Госдуме опровергли планы блокировки YouTube

19:20
  • пятница
  • 02 июня 2023

При этом парламентарии подчеркнули враждебность этого сервиса России

Видеохостинг YouTube пока не имеет альтернатив, заблокировать его нельзя по техническим причинам. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он напомнил, что "Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть (Content Delivery Network, сервис по доставке цифрового контента)", поэтому блокировать видеосервис компании в России не представляется возможным.

Вместе с тем Горелкин подчеркнул, что "YouTube враждебен" России, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о скором закрытии YouTube, а также о том, что те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.

Однако Минцифры России продолжает выступать против блокировки видеохостинга YouTube в стране. Позиция ведомства остается неизменной, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

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