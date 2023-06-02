Белый дом: ВСУ получили все необходимое для успеха контрнаступления

Сроки его начала до сих пор неизвестны

Запад полностью уверен в том, что передал Украине все вооружения, которые ей были нужны для контрнаступления. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 2 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам чиновника, Запад готов поставлять Украине в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок коллективного Запада Украине будут оставаться средства ПВО.

Кирби не смог назвать точные сроки начала контрнаступления, заявив, что "когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное", сообщает ТАСС.

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено — "у них все готово, они ждут отмашки" для начала контрнаступления. При этом чиновник подчеркнул, что ВС России готовы дать отпор противнику. Попытка ВСУ атаковать станет "станет самоубийством для режима Зеленского".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты. Она предложила Госдепартаменту США заняться этим вопросом.

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