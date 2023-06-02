Россия и Конго договорились развивать совместные проекты в космической сфере

Об этом рассказал глава Роскосмоса

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов провел в Москве встречу с главой Географического института Демократической Республики Конго профессором Мисилу Миа Нсокимиено Эриком. Стороны обсудили возможные совместные проекты в космической сфере.

Как подчеркнул Борисов, "мы уделяем большое внимание укреплению двустороннего сотрудничества в области космоса со странами Африки".

Российская сторона представила актуальные и перспективные проекты госкорпорации, а делегация выразила заинтересованность в российских космических услугах, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия и Белоруссия согласовали отправку в космос белорусского космонавта. В декабре 2022 года Лукашенко лично побывал в Звездном городке, где проверил, как идет подготовка кандидатов на полет в космос от Белоруссии.

29 мая стало известно, что белорусский космонавт Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС). В дублирующий состав включена еще одна представительница Белоруссии Анастасия Ленкова.

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