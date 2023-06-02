Зеленский пожаловался на очередь из желающих получить Patriot

Киев требует от Запада все больше вооружений и военной техники

Украина вынуждена ждать, пока до нее дойдет очередь получения зенитного ракетного комплекса Patriot и боеприпасов к нему. Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, перед ВСУ стоит цель "не 70-75% поражения целей, а 100%", а без Patriot достичь ее будет крайне трудно, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены продолжить поддерживать Украину, с этой целью американские власти выделяют Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, "которые Украина довольно эффективно использует", а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS.

При этом в докладе генерального инспектора американского Министерства обороны отмечалось, что США поставляли на Украину неисправные вооружения. Их использование может привести к потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

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