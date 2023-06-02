Кабмин изменил список неисправностей для запрета пользования транспортным средством

В частности, уточнены требования к тормозным системам

В России утверждены корректировки списка неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В перечне детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю с учетом мнений автоэкспертов и представителей деловых кругов.

Кроме того, установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, сообщает "Интерфакс".

Тем временем депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что необходимо ограничить скоростной режим для электросамокатов, поскольку "сам человек, который управляет средством индивидуальной мобильности, может получить травму несовместимую с жизнью, с летальным исходом, ну и, тем более, если он наедет на пешехода, ударит пешехода — может произойти то же самое".

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