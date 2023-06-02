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В России пройдет танцевальный флешмоб ко Дню России

21:01
  • пятница
  • 02 июня 2023

В нем могут принять участие школьники со всей страны

С 8 по 12 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Танцевальный флешмоб ко Дню России".

Школьники со всей страны могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвящённому одному из главных государственных праздников в стране, символу национального единения. Для этого необходимо записать на видео свой танец на песню Сергея Паради "Моя Россия, моя страна", сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Россиякдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

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