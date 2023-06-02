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Журналистов из недружественных стран не аккредитовали на ПМЭФ-2023

21:22
  • пятница
  • 02 июня 2023

Мероприятие пройдет в июне в Санкт-Петербурге

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отказали в выдаче аккредитации сотрудникам средств массовой информации, представляющих недружественные России страны.
Песков анонсировал важное выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердили что было принято решение не аккредитовывать журналистов из недружественных стран на форум, но не раскрыл причины, сообщает РБК.

Ранее спикер Кремля рассказал, что представители государств, признанных в России недружественными, демонстрируют интерес к предстоящему ПМЭФ. Однако назвать конкретные имена Песков отказался, поскольку "если мы скажем, их просто живьем съедят".

Песков также сообщал, что президент России Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). У главы государства запланировано "очень важное выступление", оно уже готовится.

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