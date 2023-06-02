По предварительным данным, это очередной теракт ВСУ

В населенном пункте Михайловка Запорожской области "громко — теракт". Такое заявление сделал в пятницу, 2 июня, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, в центре Михайловки раздался взрыв, предварительно — совершен теракт.

Подробности пока неизвестны, информации о пострадавших и материальном ущербе еще нет.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что свыше 5 тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. В числе жертв — 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, включая 444 несовершеннолетних. Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что официальный Киев насаждает фашистскую идеологию, "им просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину".

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