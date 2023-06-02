Журналист Роман Супер внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции расширило список

Журналист Роман Супер* признан в России иностранным агентом и включен в соответствующий реестр. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказали в Министерстве юстиции.

Как уточнили в ведомстве, Супер* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Он также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

В реестр иноагентом также включены издатель и медиаменеджер Максим Кузахметов*, политолог Дмитрий Орешкин*, организации "Проект"* и "Ярновости"*, сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа. Он отметил "уход от довольно однобокого и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников".

*физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами

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