В России запретили использовать шины не по сезону

Перечень неисправностей привели в соответствие с техрегламентом Таможенного союза

Правительство России утвердило перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в разделе 5 говорится о запрете на управление транспортным средством летом (июнь-август), если на нем установлены шины с шипами противоскольжения.

Также запрещено управлять транспортными средствами категории M1 и N1, на которых в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) установлена летняя резина.

В категорию M1 выключены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. N1 - транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны.

Аналогичный запрет уже содержится в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". В МВД пояснили, что постановление принято для "актуализации и гармонизации перечня неисправностей" с положениями этого регламента.

Перечень вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"