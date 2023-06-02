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Появились подробности теракта в Запорожской области

22:01
  • пятница
  • 02 июня 2023

Взрыв прогремел в Михайловке

В Михайловке Запорожской области был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Как написал чиновник в своем Telegram-канале, в момент взрыва в автомобиле находился сам владелец машины, он погиб на месте.

В автомобиле были еще три человека, Рогов не сообщил, что произошло с ними.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные меры обеспечения безопасности.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение безопасности мирного населения российских регионов — это главная задача, которая стоит перед властями.

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